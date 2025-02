Una domenica di febbraio all’insegna di rallentamenti e traffico intenso sulla A10, dove i cantieri stanno causando disagi per automobilisti e viaggiatori.

Al momento, si registrano 10 chilometri di coda tra Borghetto Santo Spirito e Feglino in direzione Savona.

La situazione non è migliore più a ponente: sempre per lavori in corso, un ulteriore chilometro di coda si segnala tra Arma di Taggia e Imperia Ovest, sempre in direzione Savona.