"Vota mio nipote": la nuova truffa via WhatsApp che ruba dati personali

Allarme truffa via WhatsApp, dove è in corso una campagna di phishing. I messaggi, apparentemente inviati da contatti conosciuti, invitano gli utenti a cliccare su un link per votare un presunto nipote in corsa per il ruolo principale in uno spettacolo teatrale, ma casi analoghi menzionano la votazione di una bambina in occasione di un concorso di danza.

Il link conduce a una pagina ingannevole che richiede l’inserimento del numero di telefono e di un codice ricevuto via SMS, con l’obiettivo di sottrarre dati personali o compromettere l’account. Le autorità locali raccomandano di non cliccare sui pulsanti di voto, di non inserire dati personali e di non condividere il link con altre persone. È inoltre consigliato segnalare il contenuto come truffa o ingannevole sulla piattaforma e avvisare amici e familiari, in particolare genitori e nonni, per evitare che possano cadere nella trappola.

Per segnalare episodi analoghi o richiedere assistenza, ricordiamo che è possibile rivolgersi alla Polizia Postale.