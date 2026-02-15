Treni, cedimento della strada nei pressi del passaggio a livello tra Alassio e Albenga: circolazione regolare, ritardi fino a 90 minuti

AGGIORNAMENTO ORE 19.45: la circolazione è tornata regolare. I treni Intercity e Regionali hanno subito limitazioni di percorso e registrato maggiori tempi di percorrenza, con ritardi fino a 90 minuti.

++++

AGGIORNAMENTO ORE 18.30: i treni Intercity e Regionali sulla tratta possono subire limitazioni di percorso e registrare ritardi. In particolare, oggi l’IC 641 Milano Centrale (15:10) – Ventimiglia (18:59) termina la corsa ad Albenga. L’IC 681 Ventimiglia (16:59) – Milano Centrale (21:04) termina la corsa ad Alassio. Allo stesso modo, l’IC 675 Milano Centrale (17:05) – Ventimiglia (21:02) termina la corsa a Genova Piazza Principe. I passeggeri possono proseguire il viaggio con i primi treni utili, assistiti dal personale di Trenitalia.

++++

AGGIORNAMENTO ORE 18.05: In attesa delle verifiche del caso, la circolazione è stata sospesa. Trenitalia Regionale Liguria ha chiesto l’attivazione dei bus sostitutivi disponibili. L’intervento di tecnici e operai è programmato per almeno altre due ore, salvo aggiornamenti in considerazione dello stato del cedimento.

++++

Disagi sulla tratta ferroviaria Ventimiglia–Genova a causa di un passaggio a livello non funzionante tra Alassio e Albenga.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco: sembra che un tratto del manto stradale sia ceduto nei pressi dell’intersezione a raso.

A seguito dell’incidente, i treni lungo la tratta stanno registrando ritardi e alcune cancellazioni.