Varazze, una quarantena il 12 luglio e 39 il 24. Bozzano: "Non molliamo la presa"

“Il dato ci deve far pensare, mi raccomando portatele sempre le mascherine, tutte le volte che non si riesce a mantenere la distanza sociale indossatele e laviamoci spesso le mani. Ai commercianti dico di mettere la mascherina sempre, mi arrivano segnalazioni, gli mando la polizia locale a controllare se non rispettano le regole. Quando c’è una minore attenzione poi succede quello che è successo a Savona, non saremo in grado nel caso di riequilibrare, da Roma arriva veramente poco. Non molliamo la presa” ha continuato Bozzano.