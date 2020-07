Caos autostrade, ambulanza della Croce Bianca di Imperia con a bordo un bambino costretta allo slalom tra auto e tir ad Arenzano (video)

Ancora un'ambulanza costretta a destreggiarsi nel traffico della A10, dove da ormai oltre un mese, a causa dei cantieri e i restringimenti di carreggiata, tra Savona e Genova si formano code di diversi chilometri.



L'ultimo episodio risale a ieri pomeriggio intorno alle 18. A bordo dell'ambulanza della Croce Bianca di Imperia, un bambino diretto al Gaslini, dove i medici lo attendevano per una consulenza chirurgica urgente, per un arto che è risultato poi essere rotto. Il viaggio, come testimoniato dai militi, è durato oltre due ore, un lasso di tempo lunghissimo, considerando che un'ambulanza in sirena, in condizioni normali impiega circa un'ora e un quarto per lo stesso tragitto.

Nel video si vede l'ambulanza in sirena destreggiarsi tra le decine di auto e tir in colonna all'altezza del bivio per Arenzano. Il mezzo a un certo punto rimane bloccato per alcuni secondi. In sottofondo il pianto del bambino e le voci dei militi che provano a districarsi dall'ingorgo.



Fortunatamente la missione è stata portata a termine, ma al ritorno, viaggiando non in sirena, l'equipaggio ha potuto far ritorno in sede alle 2 di notte.