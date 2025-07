Noli, incidente in moto sull’Aurelia: 19enne grave, ferito anche l’amico

Brutto incidente nella notte lungo la via Aurelia, dove una moto è caduta autonomamente, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

L’allarme è scattato poco dopo le 4 del mattino e la macchina del pronto intervento si è subito attivata. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Noli e di Spotorno, l’automedica e le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

A bordo della moto viaggiavano due ragazzi di 19 e 20 anni. Ad avere la peggio è stato il 19enne, trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove si trova in gravi condizioni. Il 20enne, invece, è stato accompagnato nello stesso nosocomio in giallo.