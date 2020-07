Chiedono aiuto per emergenza, poi rubano cellulare dandosi alla fuga: fermati dai carabinieri di Alassio

Notte movimentata per i carabinieri della radiomobile della Compagnia di Alassio, impegnati quotidianamente nel controllo del territorio.

Un gruppo di ragazzini si è avvicinato ad altri coetanei fermi in piazza del Partigiani per chiedere la pronta disponibilità di un cellulare per una chiamata di emergenza. Fulmineamente lo hanno poi sottratto di mano al possessore dileguandosi nelle vicinanze. L’aliquota radiomobile ha subito individuato i fuggiaschi, inseguendoli e neutralizzando la loro precipitosa fuga.

Il responsabile della sottrazione del cellulare, un 20enne di Alessandria, è stato tratto in arresto. Il suo comprimario minorenne invece, è stato denunciato alla procura minorile. Una terza persona, pare il complice, è tutt'ora ricercato ed in fase di identificazione. Il cellulare (di valore) è stato recuperato e consegnato al legittimo proprietario.

L’immediata perquisizione ha permesso poi agli operatori di trovare nella disponibilità dei due giovani fermati quasi 5 grammi di marijuana e hashish. La droga è stata sequestrata.

Ininterrotta continua la vigilanza e il presidio del controllo del territorio da parte di tutti i comandi dipendenti della Compagnia di Alassio, che giornalmente disimpegnano pattuglie automontate, servizi di pattuglia a piedi e in borghese. Nel weekend con l’ausilio degli elicotteristi e del nucleo cinofili, il controllo sarà integrato nei punti sensibili e nevralgici.