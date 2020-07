Ladri in azione a Dego: rubata una pistola legalmente detenuta

Furti in casa questa mattina nel comune di Dego. Uno in località Noceto e l'altro in zona Girini. In entrambi i casi, i malviventi, pare tre persone (uno vestito di scuro e cappello con la visiera, il secondo con la mascherina e un copricapo di paglia e il terzo con un berretto chiaro) avrebbero approfittato dell'assenza dei padroni di casa per agire indisturbati.