Ospedale Cairo, il Punto di Primo Intervento dovrebbe riaprire (12 ore) dopo Ferragosto

Punto di primo intervento riaperto su 12 ore dopo Ferragosto. A settembre l'apertura di un reparto a gestione infermieristica per patologie croniche. Un progetto già in essere presso l'ospedale di Savona. Intanto prosegue la ricerca di medici (anche a tempo determinato) per consentire la riapertura della degenza.

Questo quanto emerso dall'incontro avente come argomento l'ospedale di Cairo Montenotte tra il commissario dell'Asl 2 Paolo Cavagnaro e i sindacati. Un confronto che si è tenuto nella giornata di ieri.

Dopo la chiusura durante il periodo di emergenza legato al Covid-19, il presidio sanitario cairese ha riaperto lo scorso 13 luglio come ambulatorio per i codici bianchi. Si tratta di un ulteriore step verso il ritorno alle condizioni pre Coronavirus. Ossia un Punto di Primo Intervento aperto 24 ore. Un percorso che nelle intenzioni della Regione si dovrebbe concludere con la privatizzazione del presidio e il ritorno di un Pronto Soccorso efficiente.

Domani intanto si terrà la II commissione consiliare Sanità del comune di Cairo Montenotte, alle ore 10 nell'anfiteatro di Palazzo di Città. Una decisione presa per consentire la partecipazione della cittadinanza, mantenendo sempre il distanziamento sociale nel rispetto delle normative legate all'emergenza Covid-19.