Varigotti, dal restyling della "passeggiata dei Poeti" lo slancio per riqualificare un intero rione. E non solo (FOTO e VIDEO)

Un restyling all'insegna non solo della valorizzazione architettonica e ambientale, ma anche della creatività e della cultura. Così Varigotti vedrà rinascere la propria passeggiata grazie al progetto presentato ieri al Centro Civico "Fontana" alla presenza delle amministrazioni comunale e regionale.

Si chiamerà "passeggiata dei Poeti" e non vedrà solo l'inserimento nell'attuale pavimentazione in porfido di zone destinate al gioco, una nuova illuminazione e nuove piante. "Abbiamo voluto dare un tono 'colto' all'opera perchè, come già accaduto in altre realtà, volevamo collegare tutte le essenze vegetazionali a poesie o testi di autori famosi che sarà possibile ascoltare tramite una app" spiega l'architetto progettista, Marinella Orso.

Per realizzare l'opera verranno utilizzati oltre 1 milione e 300 mila euro provenienti dal Fondo Strategico di Regione Liguria.

E proprio il governatore Giovanni Toti ha sottolineato la bontà di questa valorizzazione in un'ottica più ampia, che si spinge ben oltre la costa: "Il sistema finalese sta facendo scuola. Con l'arrivo della tecnologia e delle biciclette a pedalata assistita si sta aprendo il mercato dell'outdoor anche a categorie fino ad oggi scettiche e un po' pigre. L'incrocio tra Varigotti, il suo mare, la sua spiaggia e Finalborgo coi suoi castelli, i suoi sentieri e i suoi percorsi è qualcosa di unico ma anche un modello coltivato da tempo e su cui dobbiamo investire".

"Varigotti è l'immagine della Regione, quella che mandiamo nel mondo - ha sottolineato il capogruppo di 'Cambiamo!', Angelo Vaccarezza - ma che per tanti anni non ha avuto investimenti legati al suo valore. In un anno ci siamo visti, abbiamo preso un impegno e abbiamo varato i denari che sono sicuro saranno spesi bene e presto per un'operazione nell'interesse di tutta la Liguria".

Entro la fine dell'anno saranno appaltati i lavori per quello che sarà quindi un primo passo verso un più ampio disegno di riqualificazione del rione: "Quest'opera può innescare un moto virtuoso legato agli investimenti che l'amministrazione ha intenzione di intraprendere a Varigotti - spiega il sindaco finalese Ugo Frascherelli - legati non solo alla passeggiata ma ad altre opere collegate che nei prossimi anni porteranno ad avere una Varigotti più bella, attrattiva, performante e che possa tornare a vivere tutto l'anno". Il riferimento è chiaro agli interventi di acquisizione delle aree dell'ex sedime ferroviario, al ripascimento strutturale del litorale e alle opere a difesa del porto.

Anche per queste ultime opere, legate ai danni delle ultime mareggiate, un contributo è arrivato dallo Stato e dalla Regione: "Prima di chiudere la legislatura abbiamo voluto mantenere le promesse, investendo con i nuovi criteri di resilienza e mitigazione del rischio - continua Toti - e credo l'amministrazione di Finale meriti questo sostegno a realizzare dei progetti utili a chi vive qua e al turismo, quindi alle imprese che ci lavorano".

Imprese che si spingono anche all'interno, spesso legate al mondo outdoor: "Vi sono diversi programmi che stiamo sviluppato con gli altri colleghi assessori, perchè l'outdoor interessa sport, turismo, cultura, ambienti e sviluppo economico - afferma l'assessore ad Agricoltura e Pesca, Stefano Mai -. La costa è forse la parte di territorio più conosciuta, attrae i nostri ospiti tutto l'anno, ma una volta che sono qui bisogna creare delle opportunità per fargli godere il nostro entroterra. E questo può sicuramente avvenire riqualificandola".