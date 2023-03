Varigotti, non solo passeggiata: la riqualificazione sarà anche per la piazza della chiesa di San Lorenzo

Non riguarderà solamente il tratto a sud dell'Aurelia il progetto di riqualificazione del fronte mare di Varigotti, dove da pochi mesi si sono chiusi i lavori del primo lotto della nuova "Passeggiata dei Poeti", opera che deve comunque essere ancora completata nella sua interezza progettuale.

Nei prossimi mesi si aprirà anche il cantiere per il restyling della piazza della chiesa parrocchiale di San Lorenzo, opera sempre inserita nel progetto presentato due anni or sono al Centro Civico "Fontana" realizzato dallo studio dell'architetto Marinella Orso, poi lasciato in stand by per gli eccessivi costi.

Il progetto inviato alla Soprintendenza per le analisi del caso vede la posa di una pavimentazione in continuità con quella presente nella piazzetta prospiciente al cimitero fatta di arenaria impreziosita da una cornice in ciottolato bianco stile "risseu" e un gioco di luci per valorizzare la facciata della chiesa. Non verranno intaccati i pitosfori presenti.

E essere eliminati saranno gli scalini attraverso i quali si accede parallelamente all'Aurelia. "Questo - spiega il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi - ci consentirà di avere maggior spazio davanti alla chiesa e maggior sicurezza in quanto verranno installati dei dissuasori in inox e in coerenza con quelli esistenti".

Per finanziare le lavorazioni il Comune ha messo ha disposizione circa 160mila euro, oramai solamente in attesa degli ultimi passaggi burocratici per essere impiegati: "Con economie e ribassi d'asta sappiamo di poter ora riuscire a cantierare l'opera - continua Guzzi - In questi giorni verrà inviata a Genova per le autorizzazioni e, una volta ottenute, siamo pronti a partire con la ditta, la medesima che ha eseguito i lavori in passeggiata".

Le tempistiche quindi dovrebbero vedere il tutto portato a compimento in estate: "E' un intervento che potremo fare anche durante la stagione estiva perché, rimanendo in una piazzetta pedonale, non darà intralcio alla viabilità carrabile ma solamente ai pedoni che potranno però sfruttare la passeggiata per il passaggio" prosegue il vicesindaco con delega.

"E' un ulteriore cantiere che, come promesso - chiosa Guzzi- ci consentirà di valorizzare come merita Varigotti", rione che intanto attende anche la conclusione della passeggiata stessa, il cui lotto di completamente (dai Bagni Nettuno al residence Saraceno) dovrebbe rientrare nell'operazione di recupero dell'ex Hotel Plaza tramite lo scomputo degli oneri. Un'operazione che potrebbe vedere la luce ottimisticamente entro la fine del 2023.