No alla Milano-Sanremo nel savonese, Toti: "Capisco la perplessità dei sindaci"

" Spiace sempre rinunciare ad un evento, anche se non ci abbiamo rinunciato perché arriverà comunque a Sanremo e quella è la corsa: si esclude un pezzo di Liguria ma purtroppo è il combinato disposto di uno sciagurato piano che blocca le nostre autostrade, su cui molto abbiamo già protestato e molto faremo in futuro per farci risarcire i danni creati ". Così Giovanni Toti, presidente della Regione, ha commentato nella giornata di ieri, a margine della presentazione del progetto di riqualificazione e valorizzazione della passeggiata a mare di Varigotti, il no al passaggio della Milano-Sanremo nei comuni del savonese deciso dalla maggioranza dei sindaci del territorio.

"Abbiamo un'unica strada di scorrimento che è l'Aurelia - ha proseguito Toti - abbiamo chiesto che non vi fossero assembramenti a vedere lo spettacolo, quindi di fatto sarebbero passati dei ciclisti bloccando la nostra unica via di comunicazione senza neppure poter in qualche modo regalare a chi frequenta questi luoghi un momento di svago, di sport e di attenzione. Quindi, un gigantesco disagio in una stagione già di per sé molto tormentata senza un beneficio: capisco la perplessità dei sindaci e anche la prudenza ad evitare assembramenti e situazioni di questo tipo senza un reale beneficio".