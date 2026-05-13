Vannacci ad Albissola, è polemica con gli antifascisti savonesi che chiedono di boicottare il locale: "Questa è la loro democrazia" (FOTO)

Roberto Vannacci arriva ad Albissola Marina e non mancano le polemiche. Dopo la presa di posizione dell'Anpi provinciale che aveva dichiarato che la "sua presenza non è affatto gradita", anche il Coordinamento Antifascista Savona ha attaccato l'ex Lega e il movimento Futuro Nazionale invitando ogni "antifascista a boicottare in futuro il locale Soleluna Beach, sede dell'incontro".

"Questa è la loro democrazia. Non sono capaci ad argomentare le idee ma ogni volta che hanno l'opportunità, evaporano, spariscono, chissà come mai" è stata la risposta di Vannacci.

Generale e europarlamentare, si è soffermato sul movimento che a breve diventerà un partito politico. "Non andrò mai a chiedere voti a nessuno, voglio rappresentare un progetto, un sogno - ha detto -, chi è a bordo ben venga chi non lo è vada da un'altra parte - ha spiegato - La Liguria è una regione complessa complicata e qui Futuro Nazionale l'ha quasi conquistata tutta, siamo presenti da La Spezia a Ventimiglia e l'epidemia è contagiosa ma il vaccino non lo troveranno. Rappresenta quella politica sana che vuole stare vicini ai cittadini".

L'ex esponente della Lega si è poi soffermato sulla sicurezza e la gestione dei flussi migratori, non facendo mancare gli attacchi alla sinistra.

Vannacci ha illustrato le proprie posizioni e proposte in materia di controllo del territorio, tutela dell’ordine pubblico e politiche di rimpatrio.

"La sinistra protegge gli immigrati, non vogliono fare i figli, predicano l'aborto, hanno perso chi li sosteneva, gli operai, i maestri, non votano più a sinistra, non li rappresentano più. Loro proteggono una minoranza, gli immigrati, la comunità LGBT" ha attaccato.