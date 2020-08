Alassio, in carcere gli aggressori del commerciante Renato Tollin

Eseguito in questi giorni, in conseguenza delle misure cautelari in carcere richieste dai Reparti procedenti all’esito di laboriose indagini su alcuni reati predatori, l'arresto dei due cittadini nordafricani che lo scorso 15 luglio avevano aggredito con un martello colpendolo al volto e alla testa il noto commerciante alassino Renato Tollin.