Cronaca | 14 dicembre 2025, 13:06

Savona, incidente sulla provinciale del Colle di Cadibona, donna in codice giallo al San Paolo

Non ci sono altri veicoli coinvolti; sul posto un’ambulanza della Croce Bianca di Altare e l’automedica del 118

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Bianca di Altare e l’automedica del 118. Secondo le prime informazioni, una donna in sella alla propria moto avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, per motivi ancora in fase di accertamento, finendo a terra sull’asfalto. Nell’incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.

