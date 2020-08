Milano-Sanremo, la squadra francese AG2R La Mondiale in ritiro ad Andora (FOTO)

Anche se la Milano-Sanremo ha cambiato percorso, la squadra francese Ag2r La Mondiale, fra i partecipanti alla corsa, appartenente alla Uci World Tour, (che ha al suo attivo la partecipazione a 15 giri Italia con tre tappe vinte e a 26 Tour de France), ha confermato il suo ritiro ad Andora.

Il gruppo è arrivato oggi direttamente da Savona in sella alle bici e alloggia all'hotel Garden davanti al quale i fans del ciclismo potranno vedere il pullman e dì mezzi di supporto tecnico dove vengono preparate le biciclette.

Rimarranno fino a domani ad Andora per provare il percorso e poi partire per Milano. Proveranno i capi Berta,il Poggio, la Cipressa, forse il Nava.

"Dopo la Nazionale Italiana di MTB e molteplici squadre Europee, ci onora ospitare una team di professionisti del ciclismo su strada - ha dichiarato il sindaco di Andora Mauro Demichelis - Andora e il ponente amano questo sport e la Milano-Sanremo è uno straordinario spettacolo di cui riconosciamo l'alto valore agonistico e il concreto beneficio per la nostra economia. Tramontata l'ipotesi di un passaggio per Albenga, Alassio, Laigueglia e Andora, sono certo che il Ponente savonese è coeso e vuole lavorare per accoglierla al meglio il prossimo anno".