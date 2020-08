Carcare mette in sicurezza via Luigi Corsi: realizzato un muro di contenimento (FOTO)

Lavori in corso in località Bucellina. Il sindaco di Carcare Christian De Vecchi fa il punto della situazione: "In seguito agli eventi alluvionali autunno 2019, uno smottamento franoso di terra, fango e acqua, staccatosi da via Luigi Corsi aveva ostruito la sottostante via Boselli".

"La collina è geologicamente soggetta ad instabilità, gli interventi programmati consistono nella riprofilatura della scarpata a valle con la posa di un muro in gabbioni al piede e la successiva realizzazione di un cordolo su micropali a sostegno di via Corsi".

"Seguirà un terzo intervento di regimazione delle acque bianche sulla strada a monte con la realizzazione di cunette e muretti - conclude - I lavori sono finanziati con i fondi della Regione Liguria per i danni alluvionali 2019 (importo lavori 130 mila euro; costo 3° intervento 50 mila euro)".