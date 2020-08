Loano, scontro tra scooter e pedone: due feriti al Santa Corona

Incidente stradale questa mattina a Loano. L'episodio si è verificato lungo la Sp 25 (poco distante dallo stadio "Ellena" in via Silvio Amico) e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Secondo quanto riferito, un pedone è stato urtato da uno scooter che procedeva in direzione mare. La persona ha attraversato la strada senza accorgersi dell'arrivo della due ruote. L'impatto è stato inevitabile.

Sul posto i vigili del fuoco, i militi dell'emergenza sanitaria (Croce Bianca di Borgio e Croce Bianca di Finale Ligure), l'automedica e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

Entrambe le persone coinvolte sono state trasportate al Santa Corona di Pietra Ligure. L'investito in codice rosso. Il conducente della due ruote (un ragazzo di 19 anni) in giallo. I due avrebbero riportati traumi, ma non sarebbero in pericolo di vita.