"Giardini d'Artista" a Savona: la modella e blogger Elisa D'Ospina presente con un videomessaggio

Elisa D’Ospina, la modella curvy più conosciuta in Italia, ospite di Savona, seppur in forma "virtuale". Elisa D'Ospina conduttrice televisiva, blogger e autrice del libro "Una vita tutta curve". Avrebbe dovuto essere tra gli ospiti della premiazione del concorso "Giardini d'Artista". Ciò non è stato tecnicamente possibile, ma la scrittrice e modella ha mandato comunque un video di solidarietà nel quale racconta anche della sua amicizia con il sindaco Ilaria Caprioglio.

Replica così il Primo Cittadino di Savona: "Ringrazio Elisa D'Ospina per aver accolto il nostro invito a essere presente, almeno con un video messaggio, all'inaugurazione.

La sua testimonianza è importante, Elisa è impegnata da anni in questa campagna di sensibilizzazione contro i disturbi del comportamento alimentare.

Con Elisa, la filosofa Michela Marzano e la ballerina solista della Scala Mariafrancesca Garritano avevamo partecipato alla prima Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, promossa dall'associazione Mi nutro di vita e istituzionalizzata il 15 marzo come giornata di sensibilizzazione contro i disturbi del comportamento alimentare".