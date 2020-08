Costi di un funerale: tutto quello che si deve sapere

Nel momento della morte di una persona cara si devono fare i conti con diverse incombenze, tra cui l’organizzazione del rito funebre.

Quali sono i costi di un funerale e come fare a trovare l’agenzia funebre perfetta per le proprie esigenze?

Senza dubbio queste sono le domande che più risuonano nella testa di chi ha bisogno di risposte, perché si trova nella situazione di dover far fronte all’organizzazione e alla spesa o semplicemente perché non vuole farsi trovare impreparato.

Quanto costa un funerale

Prima ancora di capire quanto costa un funerale è necessario andare a individuare la migliore agenzia funebre. Solo in questo modo si potrà avere la certezza di un servizio all’altezza delle proprie aspettative e in linea con le proprie esigenze, anche dal punto di vista del costo.

Ecco, quindi, che quando si cerca online onoranze funebri Roma il primo risultato che balza all’occhio è Taffo. Del resto, questa agenzia è diventata famosa in tutta Italia grazie alla sua strategia marketing e non solo. Si tratta di un’agenzia in grado di fornire un servizio di alto livello per tutte le tasche.

Questa scelta è la più importante. Le onoranze funebri sono una spalla su cui appoggiarsi per l’organizzazione dell’estremo saluto a una persona cara. Aiuteranno i familiari a sbrigare tutte le pratiche necessarie, ad esempio, se il decesso è avvenuto in ospedale, a organizzare il trasporto, il rito funebre, l’addobbo della chiesa se si tratta di un funerale religioso e così via.

Ritornando ai costi di un funerale si può dire che questi variano in base al servizio scelto. Avere la possibilità di scegliere tra vari pacchetti è molto utile perché in questo modo si potrà effettivamente organizzare un funerale che sia in linea con le proprie possibilità. Il tutto senza rinunciare a un servizio eccellente, così come meritano i defunti.

In linea di massima, facendo una media tra tutti i servizi offerti da diverse agenzie funebri si va dai 1.500 ai 3.000 euro per un funerale completo. Esistono, ovviamente, dei funerali più essenziali e altri che permettono di avere dei servizi in più. Chi non ha molta possibilità economica può optare per un servizio base. Scegliendo un’agenzia funebre competente si avrà la certezza di avere un ottimo servizio anche se si sceglie un funerale base.

Naturalmente i costi aumentano nel caso in cui si voglia procedere con la cremazione della salma del defunto, che deve essere in regola con le normative attualmente vigenti in materia.