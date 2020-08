Elettrificazione del terminal crociere di Savona, Arboscello (Pd): "La realizzazione di questo investimento diventa il mio preciso impegno"

"Una questione spinosa - ha commentato Arboscello - presente da tempo sul tavolo delle richieste dei savonesi, che trova finalmente una soluzione concreta. Ora ci vuole impegno, attenzione per tradurre il Decreto in investimenti, il più rapidamente possibile. Il mio obiettivo è di far tornare Savona centrale a livello regionale: la realizzazione di questo investimento diventa il mio preciso impegno. Un impegno a monitorare le risorse e fare in modo che siano investite rapidamente dall'Autorità Portuale".