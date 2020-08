Incendio a Dego, il sindaco ringrazia per il pronto intervento

"In riferimento all'incendio che oggi pomeriggio ha interessato la zona di Pian Martino sul territorio del mio comune, vorrei ringraziare un attento cittadino che ha allertato in tempi brevi i vigili del fuoco che sono intervenuti immediatamente da Savona, perché Cairo già impegnati in altro intervento, e in poche ore hanno domato l'incendio avendo risanato la zona".

Così Franco Siri, sindaco di Dego. Il primo cittadino ha poi esteso i ringraziamenti "all'Enel che è intervenuta tempestivamente per ridare il servizio alle abitazioni della zona e ai due volontari della protezione civile di Dego, Paolo e Giuliano, che appena avvisati dal sottoscritto presente nella zona, sono intervenuti e hanno dato la loro collaborazione. Grazie a tutti!".