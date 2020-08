Bonus 600 euro, Viale: "Molti cittadini mi stanno chiedendo. Mio dovere rispondere e dire che non mai fatto richiesta né ricevuto il bonus"

Sonia Viale vice presidente della Regione Liguria, assessore alla sanità e volto storico della Lega in Liguria, precisa: “Molti cittadini, dopo aver letto la notizia che riguarda lo scandalo del bonus, mi chiedono se anche io ne abbia usufruito. Nell'ottica della trasparenza con cui ho sempre lavorato, posso confermare che non ho mai fatto richiesta per ricevere il bonus da 600 euro e non l'ho di conseguenza mai ricevuto. Gli elettori hanno bisogno di risposte su un evento che ha dell'increscioso e mi sento in dovere di fornirle: invito i miei colleghi a fare altrettanto”.

Sul tema è intervenuto anche il Segretario della Lega Matteo Salvini ed il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari che hanno richiesto trasparenza a tutti gli eletti.