Regionali, Maria Zunato si candida alle elezioni: "Orgogliosa della scelta della Lega"

"Sono orgogliosa della scelta che il partito ha fatto su di me, mi rendo conto della grande responsabilità che ho di fronte e voglio affrontarla con impegno, umiltà e determinazione".

Maria Zunato, assessore al commercio del comune di Savona è ufficialmente candidata alle prossime elezioni regionali nelle file della Lega nel savonese insieme a Stefano Mai, Roberto Sasso del Verme, Brunello Brunetto e Maria Maione.

"Le infrastrutture, il sistema imprenditoriale, il sostegno delle attività commerciali e artigianali, di tutti quei settori che erano già in sofferenza e ora lo sono ancora di più post Covid sono alcuni dei temi sul quale mi concentrerò - spiega la candidata val bormidese - non bisogna dimenticare le potenzialità del territorio, dell'entroterra in relazione con la costa, la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e settore dell'outdoor, oltre alla messa a sistema dell'area di crisi complessa legata anche alla retroportualità".

"Al primo posto metto l'impegno per la semplificazione burocratica della pubblica amministrazione, in tre anni in comune a Savona, ho cercato di intervenire sul tema. L'impegno se verrò eletta a livello regionale è di concentrarmi proprio su questo e stare vicino alla gente" conclude Maria Zunato.