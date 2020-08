Commemorazione delle vittime del bombardamento di Toirano, il sindaco De Fezza: "Un segno indelebile nella memoria dei toiranesi"

"La Commemorazione delle vittime del bombardamento di Toirano, tenutasi ieri sera presso il monumento dello scultore Agenore Fabbri in Piazza Rosciano, come sempre lascia un segno indelebile nella memoria dei toiranesi". Così Giuseppe De Fezza, sindaco di Toirano.

"L’impegno preso con cittadini è stato quello di costruire un progetto di memoria per non dimenticare, partendo dalle scuole, organizzando incontri con i superstiti ancora in vita e con appassionati di storia per continuare la ricerca - prosegue il primo cittadino - Inoltre il consigliere alla cultura, Nicola Panizza, ha composto una Poesia, che riportiamo a fondo post, in ricordo di quel tragico giorno; il testo sarà divulgato tra i giovani, affinché si tramandi e resti vivo il ricordo della tragedia, ma anche della solidarietà e cooperazione di una comunità che ha saputo reagire con determinazione. Infine, grazie all impegno degli impiegati Comunali è stato installato un vaso porta fiori davanti al monumento, che nn dovrà mai essere vuoto, i cittadini e gli alunni delle scuole si occuperanno del suo mantenimento".