Savona, era ricercato dall'anno scorso per detenzione e spaccio di droga: arrestato 29enne dai carabinieri

In manette un 29enne marocchino residente a Savona.

Questa notte i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Savona durante la normale attività di prevenzione hanno fermato e controllato K.A. cittadino marocchino, residente in Savona, già noto per i suoi guai con la giustizia.

Fatti i dovuti accertamenti i carabinieri hanno scoperto che sul suo conto era stato emesso un ordine di cattura dal Tribunale di Savona, per reati di detenzione e spaccio di droga commessi in questo capoluogo nel 2019, e per lui sono scattate le manette.

Dopo le formalità di rito nella caserma di Savona l’arrestato è stato accompagnato presso la sua abitazione dove rimarrà agli arresti domiciliari, in attesa delle ulteriori decisioni dell’autorità giudiziaria.