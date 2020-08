Savona, giù la serranda al negozio Martin di via XX settembre: in vendita prodotti scaduti dal 2018

80 prodotti scaduti, anche dal 2018 e condizioni igieniche sanitarie precarie.

Queste le motivazioni che hanno portato la polizia locale e l'ufficio igiene dell'Asl a chiudere il negozio di alimentari "Martin" di via XX Settembre a Savona.

Gli agenti dopo un controllo effettuato questa mattina hanno potuto constatare che all'interno dell'esercizio commerciale erano stati messi in vendita prodotti scaduti, in alcuni casi anche da due anni e che le condizioni igieniche nel quale versava il negozio non erano per niente delle migliori.

L'Asl2 ha così deciso di chiuderlo richiedendo gli interventi di igienizzazione, sanificazione e derattizzazione.

La polizia locale inoltre gli ha inflitto una multa da 7mila euro.