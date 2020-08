Regionali, Lorenza Giudice si candida con Toti: "Mi impegno per la soluzione dei problemi"

Una candidatura a sorpresa per il ponente ligure quella di Lorenza Giudice che dopo mesi ha sciolto le riserve e verso mezzogiorno ha accettato e firmato a Genova l'accettazione.

Lorenza Giudice entra quindi a far parte della Lista “Cambiamo”del presidente Toti nella corsa alle regionali del 20/21 settembre. Una candidatura espressione provinciale di tutto il comparto economico produttivo che si è unito sostenendo la sua candidatura e convergendo sulla sua persona anche per avere una voce che li rappresenti in un periodo davvero denso di difficoltà per la categoria.

La candidata savonese arriva dalla società civile e non si è mai impegnata in politica e ha accettato con entusiasmo e tanta voglia di impegnarsi in prima persona.

“Quando mi hanno contattata per propormi la candidatura ho compreso che stavo per affrontare una nuova sfida, ho sempre rappresentato gli interessi del mondo delle categorie produttive, ma non ho mai fatto politica, nell'accettare di candidarmi ho avvertito tutto l'onore e l'onere che questo comporta e che era giunto per me il momento di impegnarmi in prima persona per mettermi al servizio dei cittadini, rappresentando le loro istanze e portando in regione le loro richieste, i loro problemi. E' questo che intendo fare, impegnarmi per la soluzione dei problemi” spiega Lorenza Giudice.