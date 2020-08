Regionali, Massardo presenta i candidati savonesi alle elezioni: "Se il PD ha scelto Sansa ha deciso di perdere" (FOTO E VIDEO)

"Sansa può fare quello che vuole, io non porto via i voti a lui, se il PD ha scelto lui ha deciso di perdere, non ci sono discorsi da fare se qualcuno si preoccupa di noi vuol dire che ha paura".

"Sono qui perché è stato scelto il candidato sbagliato e il problema è alla radice delle scelte. Abbiamo l'obiettivo di costruire un soggetto politico post elezioni regionali" ha continuato Massardo che quest'oggi ha effettuato un tour nel savonese, dalle aree ex Piaggio a Finale passando per l'Aurelia Bis.

“Penso che davvero questo progetto possa essere alternativo, né contro Toti, né contro Sansa, credo che ci fosse davvero bisogno di occupare un posto politico come quello che stiamo testimoniando, riformismo in senso ampio del termine, siamo candidati che vogliono riformare le cose, che la Liguria torni a correre e crescere e lo facciamo con un progetto di ampio respiro come quello di Aristide Massardo” prosegue la capogruppo di Italia Viva in consiglio comunale a Savona.