Vado, Arboscello punta il dito contro la decisione di Giuliano di appoggiare Toti: "Coerenza in politica per me valore fondamentale"

"Ho aspettato due giorni, non ho voluto commentare a caldo, ma la delusione per le scelte di Monica Giuliano di appoggiare la lista Toti e addirittura di sostenere un consigliere regionale di centrodestra, è troppo grande per non essere esternata. Non voglio polemizzare, mi metto però nei panni dei cittadini vadesi e non solo, che a decine mi scrivono o mi fermano per strada, amareggiati per questa decisione e per come è stata comunicata".

Il sindaco di Bergeggi e candidato alle prossime elezioni regionali nelle file del Pd Roberto Arboscello ha commentato la decisione del sindaco di Vado Ligure di appoggiare alle elezioni il presidente uscente Giovanni Toti.

"Un’amarezza che condivido con loro. La mancata condivisione del candidato presidente del centrosinistra è una chiara scelta di campo e questo fatto deve essere spiegato senza riserve agli elettori, che meritano e hanno diritto alla chiarezza. Io personalmente resto convinto che in politica per essere credibile, la concretezza e la passione debbano essere affiancate alla coerenza, anche quando può essere meno conveniente. Per fortuna le reazioni a questa vicenda dimostrano che in politica lealtà e trasparenza sono ancora valori importanti per le persone che ci sostengono. Io ho scelto e sceglierò sempre la coerenza" conclude Arboscello.