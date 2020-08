Spotorno, il cordoglio dell'amministrazione comunale per la morte di Giuliano Cerruti

Tutta la popolazione spotornese è rimasta colpita dalla scomparsa di Giuliano Cerruti, socio fondatore e presidente onorario del Circolo Socio Culturale “Pontorno”.

Tra i messaggi di cordoglio vi è anche quello della giunta del sindaco Fiorini: "L' Amministrazione Comunale si unisce al cordoglio della famiglia Cerutti per la perdita del caro Giuliano.

A sua memoria resteranno tutte le opere dedicate a Spotorno, a cui ha dedicato tanti anni di ricerca storica attenta e precisa per far si che nulla andasse dimenticato.

A Giuliano un doveroso ringraziamento per questa preziosa eredità che ci ha lasciato".