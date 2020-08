Lutto a Spotorno per la scomparsa di Giuliano Cerutti, socio fondatore e presidente onorario del Circolo Socio Culturale “Pontorno”

E’ mancato, confortato dall’affetto dei suoi cari, Giuliano Cerutti, socio fondatore e presidente onorario del Circolo Socio Culturale “Pontorno”. Se n’è andato poco dopo la scomparsa della moglie Carla, cui era molto legato.

Dotato di una vastissima cultura, è stato lo storico di Spotorno. A lui si devono le numerosissime pubblicazioni ed iniziative volte a far conoscere, nei vari aspetti, la vita della comunità spotornese nel corso dei secoli. Pubblicazioni che spaziavano non solo nella storiografia ma si spingevano sino alla letteratura ed alla poesia. Rigoroso nella ricerca, ha visitato, nel tempo, molti archivi pubblici e parrocchiali in varie parti del Paese per documentarsi.

Ha riordinato e conservato l’archivio comunale ricavandone, nel tempo, notizie e spunti interessanti. Nel corso della sua vita, collaborando con quanti avevano come lui la passione per la storia e la cultura, ha composto un mosaico prezioso fatto di rigore, dedizione, generosità, intelligenza, amore per la propria comunità.

"Questa è la sua eredità, la strada che ciha indicato. E’ stato per tutti noi un maestro che non dimenticheremo, continuando a sviluppare quello che ci ha insegnato. Ai suoi cari, l’affettuosa partecipazione del Circolo Socio Culturale 'Pontorno'. Ciao Giuliano" il pensiero commosso del circolo spotornese.

Il funerale verrà celebrato domani, venerdì 14 agosto, alle 15:00 in Parrocchia a Spotorno.