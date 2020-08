Forza Italia, incontro tra il coordinatore nazionale dei giovani Marco Bestetti e Filippo Bistolfi

“È stata una visita amichevole e graditissima”, dichiara Bistolfi. “Marco Bestetti rappresenta infatti un punto di riferimento importantissimo dentro Forza Italia”. Nel corso dell’incontro si è parlato anche di elezioni regionali: “Col coordinatore regionale Carlo Bagnasco stiamo lavorando insieme a Marco per poter contare sulla presenza del Presidente Berlusconi in Liguria durante la campagna elettorale e per poterlo avere anche a Ventimiglia”.

Grande interesse da parte di Bestetti, inoltre, per il progetto di aggregazione dell’area moderata che ha preso forma in terra ligure e che, dice Bistolfi, “rappresenta un laboratorio d’avanguardia da esportare a livello nazionale. Forza Italia è in crescita e in Liguria, grazie al lavoro del coordinatore Carlo Bagnasco, si sta riorganizzando sul territorio coinvolgendo un numero sempre crescente di persone”.