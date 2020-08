Savona, approvato il progetto di riqualificazione delle aree verdi di Corso Colombo: ecco come cambia l'area (FOTO)

"Sarà un'importante intervento di riqualificazione di un'area particolarmente frequentata dai savonesi e dai turisti".

L' assessore ai lavori pubblici del comune di Savona Pietro Santi è soddisfatto per l'approvazione del progetto di riqualificazione del verde urbano dei giardini di corso Colombo.

Il progetto approvato per 710mila euro è incluso in una spesa totale dei lavori per 2milioni e 640mila euro stanziati dal Fondo Strategico Regionale.

"L’amministrazione Comunale ha inteso promuovere nell’ambito del programma strategico di riqualificazione urbana e valorizzazione turistico-culturale e sviluppo commerciale-produttivo dell’area centrale del Comune di Savona la riqualificazione di alcune tra le principali aree verdi comunali, con l’obiettivo di definire un modello di intervento innovativo sotto il profilo della sostenibilità ecologica e dell’inclusione sociale - spiegano dal comune di Savona - Nell’ambito di tale intervento, IRE ha recepito la volontà dell’amministrazione di configurare un’azione sistemica volta alla realizzazione di un’offerta comunale relativa ai servizi per lo svago, il relax, il benessere quali sono le aree verdi attrezzate e le loro connessioni, per quanto riguarda la sostenibilità, l’innovazione tecnologica e la qualità estetica, promuovendo un approccio organico sulle aree verdi ed anche sulle relazioni con il sistema urbano. Obiettivo dell’intervento è stato dunque quello di strutturare la “messa in rete” delle aree verdi comunali in oggetto, eterogenee per tipologia, destinazione, identità ed utilizzo, configurando un sistema ambientale continuo, che sarà riqualificato secondo criteri di sostenibilità, accessibilità, resilienza ed efficienza".

Le aree che sono state oggetto di ricognizione per la definizione del sistema delle aree verdi attrezzate comunali su cui intervenire sono: Ex Vivaio zona Villetta; Giardini Robert Baden-Powell; C.so Colombo; Piazza delle Nazioni; Piazza del Popolo; giardino Villingen Schwenningen e giardino Mariupol; Via Verdi giardini Officine Scarpa e Magnago; Via Bruzzone Parco ai caduti Partigiani; Zinola Via Brilla; Darsena Piazza Rebagliati; giardini Lanzarotto Malocello; Via Alla Rocca; Zinola Via dei Ceramisti; Priamar; Parco Marabotto - zona Legino; Officine; Santuario.

A seguito delle indagini l’Amministrazione Comunale ha individuato gli interventi da considerare prioritari nell’ambito della riqualificazione urbana orientata al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, con particolare riguardo alle fasce demografiche significative al Comune. Al termine di tale iter, sono state individuate le risorse immediatamente disponibili, per avviare la progettazione degli interventi da realizzarsi su Corso Colombo.

Oggetto dell'intervento è quindi l'area compresa fra la passeggiata Walter Tobagi, la zona parcheggio della piscina Carlo Zanelli, il corso Cristoforo Colombo e l'asse pedonale in prosecuzione di via Lorenzo Giacchero.

Il progetto di riqualificazione delle aree verdi di Corso Colombo prevede la realizzazione dell'opera mediante l'articolazione di 2 lotti funzionali.

Il 1° lotto funzionale riguarda la realizzazione dell'intera area, percorsi, opere a verde, impianto di irrigazione, strutture e arredi. Il 2° lotto funzionale riguarda unicamente la realizzazione di una fontana a raso che andrà a sostituire uno spazio calpestabile pubblico realizzato nel primo lotto.

La programmazione, concordata con l'amministrazione comunale, è fondamentale per garantire la qualità e i contenuti del progetto in relazione al futuro reperimento dei fondi necessari per il compimento dei lavori. Come opera propedeutica alla realizzazione della fontana, è stata prevista la realizzazione di pozzetti per il futuro allaccio impiantistico alla fontana.

In allegato il progetto completo: