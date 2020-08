Borghetto, lotta ai "furbetti" sulle spiagge: la polizia locale sequestra ombrelloni, lettini e sdraio

Lotta ai furbetti dell’ombrellone a Borghetto Santo Spirito. L’operazione è iniziata poco prima delle 4.00 di questa mattina grazie all'attività degli agenti della polizia locale coordinati dal Comandante Enrico Tabó, i quali hanno rimosso e sequestrato ombrelloni, lettini, sedie a sdraio, ma anche materassini e altro materiale liberando le spiagge libere cittadine dalle occupazioni abusive.

La merce è attualmente depositata presso i magazzini comunali e se venissero individuati i responsabili verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dal Codice della Navigazione di 1032 euro. Infatti, dal tramonto all’alba, è presente il divieto di occupare suolo demaniale con le attrezzature da spiaggia che molto spesso vengono lasciate incustodite con lo scopo di “prenotare” il posto, magari in prima fila, per il giorno successivo.

“Il malcostume di riservarsi abusivamente tratti di spiaggia pubblica occupandoli con ombrelloni e similari è presente in tutte le località costiere e Borghetto non fa eccezione. Come amministrazione abbiamo il dovere di garantire a tutti non solo il libero accesso al mare ma anche il pieno godimento dei lidi pubblici contrastando ogni forma di abuso che possa limitarne la libera fruizione” - dichiara il sindaco Giancarlo Canepa - Per questo motivo i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni”.