Gorra pronta agli inediti festeggiamenti del Santo Patrono San Bartolomeo

Anche le celebrazioni per San Bartolomeo, patrono di Gorra, risentiranno delle indicazioni delle autorità competenti in materia di svolgimento degli eventi religiosi imposte in questo particolare 2020.

La comunità parrocchiale finalese è da sempre molto legata al Santo Patrono, celebrato puntualmente il 24 agosto con una processione che, a causa delle restrizioni imposte a causa dell'emergenza Covid19, non si potrà tenere in questo anno e si svolgeranno così solamente due Sante Messe. La prima alle 10.30 in chiesa, mentre la seconda, animata dal coro "Don Nicolò Parodi", si terrà nel piazzale antistante la Chiesa parrocchiale alle 20.30.

Inoltre, come tradizione vuole, sarà l’inconfondibile timbro delle campane di Gorra suonate manualmente dai campanari della Basilica ad allietare ulteriormente questa giornata che coniuga festa e riflessione. Durante la celebrazione serale verrà poi impartita sul paese la benedizione con la reliquia del Santo Patrono affinché protegga Gorra che è a Lui affidata.

Per parteciparvi sarà obbligatorio indossare la mascherina protettiva rispettando i distanziamenti e le norme anti assembramento come imposto dal protocollo in vigore. In caso di pioggia la messa si svolgerà all'interno della chiesa con un massimo di 60 posti.

Anziani e malati che non potranno prendere parte alle celebrazioni ma gradiscono ricevere la Comunione possono comunicarlo al parroco o ai Ministri Straordinari dell'Eucaristia Simone e Paolo.

Martedì 25 agosto invece, alle 18 si terrà la Santa Messa per ricordare i defunti della Parrocchia.