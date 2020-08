Con la fine di agosto al via il restyling di piazza della Vittoria a Cairo

Restyling di piazza della Vittoria a Cairo Montenotte. Si avvicina oramai la data di inizio dei lavori, prevista secondo quanto riferito, per lunedì 31 agosto.

Un intervento da 1.800.000 euro, finanziato mediante un contributo di 1.440.000 euro (a valere sul Fondo Strategico Regionale) e al 20% (360 mila euro) con fondi comunali. La riqualificazione interesserà anche la vicina piazza Abba. La durata dei lavori è stata quantificata in 299 giorni. La piazza potrebbe essere pronta per l'edizione 2021 di Cairo Medievale, il principale evento cairese che richiama visitatori da tutta la provincia (e non solo).

L'intervento è stato organizzato per impattare il meno possibile sulle attività commerciali. Per tale motivo, i lavori inizieranno dalla parte di corso Dante. Proseguiranno lato centro storico durante la stagione invernale per poi terminare con l'area del monumento in primavera.

La nuova piazza avrà una spazio per le manifestazioni, uno per l'aggregazione, un 'porticato di fontane' che accompagnerà la zona pedonale principale, ampi spazi verdi e ombreggiati e sarà Smart City Element (connessioni USB, rete wifi e hub light urban mobility). Anche i giardini di Palazzo di Città subiranno una revisione.