Vado riparte post lockdown celebrando la partigiana Clelia Corradini (FOTO e VIDEO)

"Lo scorso 25 aprile in piena emergenza sanitaria non si erano potute svolgere le tradizionali Cerimonie per ricordare i caduti della lotta partigiana; il messaggio che Anpi vuole inviare da oltre 75 anni è rivolto alle future generazioni perchè ricordino una delle figure più importanti del partigianato vadese , quella di Clelia Corradini e del suo martirio infatti nelle testimonianze raccolte il plotone d'esecuzione si rifiutò di sparare per ben tre volte e il suo calvario finì con una raffica di mitra da parte del "boia" che comandava il plotone" hanno spiegato dall'Anpi di Vado.