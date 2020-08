Alassio: "gang" di ragazzini "bracca" un presunto ladro e aggredisce un commerciante

Proseguono le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Alassio e del Nucleo Radiomobile in merito a una vicenda che ha coinvolto varie zone della città del Muretto la notte scorsa.

Tutti i condizionali sono d'obbligo, proprio perché le verifiche dei Carabinieri sono in corso e risultano ancora in gran parte da chiarire le dinamiche della vicenda.

Stando a una prima ricostruzione, un gruppo di giovani (non si sa ancora se alassini o turisti) avrebbe iniziato a "braccare" un giovane di colore accusandolo di avere sottratto uno smartphone. Nell'inseguimento, tra via Dante e Giardini Chaplin, sarebbe stato aggredito anche un commerciante, non coinvolto in alcun modo nella vicenda, che ha sporto denuncia.