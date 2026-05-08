Finalborgo, 40enne aggredito e rapinato nella notte da un gruppo di giovani

Attimi di tensione nella tarda serata di ieri a Finalborgo, dove un uomo di circa 40 anni sarebbe stato aggredito e derubato da un gruppo di ragazzi. L’episodio si è verificato intorno alle 23.30.

Scattato l’allarme, la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto i sanitari insieme ai carabinieri. Il personale medico ha prestato le prime cure direttamente sul luogo dell’intervento: l’uomo, lievemente ferito e visibilmente scosso, avrebbe però rifiutato il trasporto in ospedale.

Sono in corso le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e risalire ai responsabili dell’aggressione e della rapina.