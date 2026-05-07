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Cronaca | 07 maggio 2026, 20:09

Savona, diverbio diventa violenta lite tra due donne: devono intervenire polizia e sanitari

E' successo in via Montesisto, intorno alle 18:15. Ancora da chiarire le cause

Savona, diverbio diventa violenta lite tra due donne: devono intervenire polizia e sanitari

Sono dovuti intervenire gli agenti della Polizia di Stato e il personale sanitario per riportare la calma, nel pomeriggio odierno intorno alle 18:15, in via Montesisto a Savona, dove un diverbio è presto sfociato in una violenta lite.

Protagoniste dell'episodio decisamente movimentato sono state due donne, venute allo scontro con cause ancora da chiarire e vagliate dalle forze dell'ordine presenti sul posto. Per entrambe sono stati attivati i soccorsi, coi militi della Croce Bianca savonese che le hanno trasportate in codice giallo al San Paolo.

Redazione

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