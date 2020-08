L'europarlamentare di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza ad Albenga esprime approvazione per la candidatura di Diego Distilo

Stamattina, tappa albenganese per Carlo Fidanza: il capo delegazione di Fratelli d'Italia presso l'Europarlamento ha visitato il point elettorale del candidato ingauno Diego Distilo, in corsa per le elezioni regionali del 20 e 21 settembre.

Parole di sincera approvazione, da parte dell'europarlamentare, per la candidatura di Distilo e per come il rappresentante ingauno dello schieramento sta portando avanti i punti-cardine del programma di FdI sulla Liguria: lavoro, con particolare attenzione all'occupazione giovanile, infrastrutture, turismo.

Tra i militanti che sostengono Distilo si notano numerosi giovani. Ed è proprio su questo tema che pone l'accento il candidato: "Una politica più giovane in Liguria per una Liguria più moderna e presente in Europa".

Diego Distilo sottolinea inoltre: "Dall'apertura di questo point Fratelli d'Italia, forza politica in crescita a livello nazionale secondo i dati dell'autorevole Sole 24 ore, sta ricevendo grandi soddisfazioni. Il giorno stesso dell'inaugurazione abbiamo avuto la visita di Giovanni Toti, per noi molto importante. Oggi riceviamo un europarlamentare, Carlo Fidanza. E venerdì prossimo una delegazione albenganese sarà presente al dibattito di Giorgia Meloni a Savona".

Carlo Fidanza è giunto ad Albenga dopo una tappa a Carcare, dove la presenza di un edifico storico quale il Collegio delle Scuole Pie Calasanziane, al traguardo del suo 400° anniversario di fondazione, non poteva non essere occasione per una riflessione sulla qualità dei servizi scolastici offerti nell’entroterra valbormidese.

Queste le conclusioni tratte dall’EuroParlamentare Carlo Fidanza per la prima volta a Carcare: “Compito dei parlamentari europei è restituire agli italiani, attraverso i fondi europei, tutte le risorse disponibili per finanziare il “sistema scuola italia”, con un occhio di riguardo ai percorsi qualitativi che fondano insieme, tradizione e modernità. Ricordiamo che il sistema scuola in Italia è stratificato e complesso, per la scuola dell’obbligo un ruolo chiave è quello svolto dagli enti locali maggiormente vicini ai bisogni del territorio, parlare di temi legati alla formazione pubblica in campagna elettorale è difficile ma opportuno, l’inizio del nuovo anno scolastico è vicino con tutte le complessità che avrà in questo periodo di Emergenza sanitaria”.