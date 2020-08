Maltempo, scattata l'allerta arancione per temporali: le previsioni per le prossime ore

Dalle sei di questa mattina, sabato 29 agosto, l'allerta è salita ad arancione per temporali, il massimo grado per questo fenomeno meteo - l’allerta sul centro-levante della regione (LEGGI ARTICOLO).

La notte è trascorsa sotto i venti meridionali, che hanno soffiato fra deboli e moderati su tutto il territorio, contribuendo a mantenere alte le temperature minime: 11.1°C a Poggio Fearza (1900 metri slm), 22.4 a Imperia, 24.9 a Savona, 25.2 a Genova e 23.6 a La Spezia.

Le previsioni per le prossime ore. Sabato 29 agosto una perturbazione attraversa la Liguria e porta piogge diffuse sul centro-Levante con cumulate significative su BE, fino ad elevate su C. Le piogge potranno assumere carattere di rovescio o temporale con probabili fenomeni forti su tutte le zone, anche organizzati e persistenti su BCDE. Venti 40-50km/h da Sud-Est sul centro Levante con raffiche e locali rinforzi su C. Mare molto mosso anche sottocosta su C.

Domenica 30 agosto la perturbazione insiste sulla Liguria portando nella notte piogge e temporali forti su tutte le zone. Fenomeni in esaurimento nel corso della mattinata a partire da Ponente. Dal pomeriggio mare localmente agitato sui capi di A e su B, agitato anche sottocosta su C; venti da Sud-Ovest 40- 50km/h con rinforzi e raffiche.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.