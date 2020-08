Dramma a Ceriale: 32enne perde la vita in spiaggia

Tragedia questa mattina a Ceriale. Un uomo di 32 anni di origine siciliana, da poco residente nel comune rivierasco, ha perso la vita. Forse per annegamento o per un colpo di calore. Le cause del decesso sono ancora in via di accertamento.

L'allarme è stato lanciato tra le ore 10 e le 10.30. L'episodio si è verificato nel tratto di spiaggia libera davanti alla pineta, estremo confine verso est di Ceriale.

I bagnini degli stabilimenti circostanti e un medico che si trovava a passare in zona, hanno cercato di rianimare il giovane, purtroppo senza esito. Sul posto anche la Croce Bianca di Borghetto, l'automedica e la Capitaneria di Porto.