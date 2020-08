Agricoltura, Mai: "Bene mutui agevolati ai giovani grazie alla Lega"

“L’approvazione dell'emendamento è un passo avanti importante. L’opposizione a questo Governo inconcludente, si dimostra ancora una volta l'unica in grado di trovare soluzioni per il Paese - spiega l’assessore -. L’agricoltura giovanile è una risorsa importantissima, per questo in Liguria vi abbiamo investito molto, ottenendo una crescita del 42%. Già da tempo spieghiamo al Governo che l'accesso a finanziamenti bancari agevolati, è fondamentale per queste aziende, ma il ministro competente non ci ha mai ascoltato".