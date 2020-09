Pietra Ligure: nuova viabilità al Soccorso

Sono iniziati questa mattina i lavori di modifica della viabilità nella zona del Soccorso che porteranno, da giovedì 3 settembre p.v., alla pedonalizzazione dell’area antistante al Santuario di Nostra Signora del Soccorso e alla Residenza protetta “S. Spirito” e all’introduzione del nuovo assetto viario, con variazioni di percorso che interesseranno via Don Giovanni Battista Maglio, Via San Francesco e Via Ghirardi. L'area prospiciente la chiesa e la residenza per anziani sarà riservata esclusivamente al transito pedonale, pertanto via Soccorso, nel tratto compreso fra l'intersezione con via Ghirardi e l'intersezione con via S. Francesco, sarà interdetta al transito veicolare, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di quelli per le funzioni religiose. A seguito dei lavori di allargamento della sede stradale, si procederà all'apertura al traffico a doppio senso di Via Don Giovanni Battista Maglio, posta a monte del Santuario e, contestualmente, sarà istituito il senso unico, con direzione mare –monti, nel primo tratto di via San Francesco, compreso fra l'intersezione con via Soccorso e l'intersezione con via Maglio. Confermato il doppio senso di marcia in via Ghirardi. “Con il nuovo assetto della viabilità della zona del Soccorso portiamo a compimento la complessa risistemazione urbanistica del quartiere in essere da diversi anni, migliorando la mobilità degli abitanti e dei fruitori delle attività produttive, garantendo maggior sicurezza a tutta l’area e realizzando, finalmente, la piazza pedonale antistante la chiesa che, unita all’ampio spazio ristrutturato e polifunzionale adiacente, valorizzerà la chiesa stessa, ricostituendo quell’area di “rispetto” negata dal traffico veicolare, e riqualificherà l’intero quartiere diventandone fulcro e luogo di aggregazione. I lavori continueranno nel mese di ottobre con un successivo intervento di sistemazione della pavimentazione che presenta già alcune criticità – esordiscono il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’Assessore ai Lavori pubblici Francesco Amandola – Con oggi, concretizziamo l’impegno preso in campagna elettorale di restituire equilibrio, funzionalità e vivibilità a tutta la zona, riconsegnando ai cittadini spazi urbani dedicati alla socializzazione e garantendo una mobilità fluida e coerente. ” concludono.