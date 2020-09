Ripresa della scuola ed elezioni, il Comitato Genitori di Savona: "Il Comune trovi sedi alternative alle scuole per il voto"

Se n'è discusso parecchio negli scorsi mesi sull'opportunità di collocare le elezioni regionali ed il referendum sulla riforma costituzionale a settembre, a ridosso dell'inizio ormai canonico delle lezioni nelle scuole. Molti edifici scolastici sono infatti sede di seggi in ogni Comune, e in questo non fa assolutamente eccezione Savona.

Altrettante amministrazioni locali però hanno optato per un trasferimento temporaneo dei seggi, per non inficiare sull'inizio di un anno scolastico che già di per sé si preannuncia complicato, tra misure anti contagio e le contromisure all'insorgere di casi.

A chiedere di intraprendere questa strada al sindaco Caprioglio è il Comitato Genitori di Savona: "A breve inizieranno le scuole e rischiamo che l’attività didattica sia subito interrotta dalle prossime elezioni amministrative - si legge nella nota -. Sono tanti i Sindaci sparsi per l’Italia che si sono attivati per trovare spazi alternativi per collocare i seggi elettorali. Il Comitato Genitori si augura che anche l’Amministrazione Comunale di Savona abbia già affrontato il problema e si stia operando per trovare luoghi fuori dalle scuole dove poter far svolgere le operazioni di voto".

"Inutile sottolineare la necessità di iniziare il nuovo anno scolastico con meno ostacoli possibili al regolare svolgimento delle lezioni. La scuola deve essere la priorità in questo momento e confidiamo che il Sindaco di Savona, come molti suoi colleghi, riesca a evitare ai nostri figli un ulteriore e quanto mai inopportuno stop" continuano poi i genitori.