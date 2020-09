Celle, segnalazioni dei cittadini per l’incuria del parco giochi dei Piani. La minoranza: “Amministrazione assente sulla manutenzione”

Erba alta, spazzatura, giochi non più rinnovati da anni e che mettono a rischio la sicurezza dei bambini.

Il parco giochi dei Piani soprattutto dopo il lockdown è diventato un disagio per le famiglie che più di una volta hanno segnalato il grado di incuria all’amministrazione soprattutto per i problemi che si possono venire a creare per i piccoli e la loro incolumità.

Da lì la decisione del sindaco Caterina Mordeglia di chiuderlo momentaneamente per evitare ulteriori possibili situazioni spiacevoli ed in attesa di un restyling totale dell’area.

“L’amministrazione è assente sulla manutenzione e questo è il risultato. I loro tempi di reazione non sono compatibili né con la manutenzione, né con la stagione turistica, né con le esigenze dei cittadini. Avremo ancora 4 anni di ritardo su tutto” spiega il capogruppo di minoranza di Uniti per Celle Remo Zunino.