Savona, il candidato Chiappori presenta la sua "Grande Liguria": "Saremo una ventata di aria nuova"

Il candidato alla presidenza della Regione Liguria Giacomo Chiappori questo pomeriggio a Savona ha presentato la sua lista Grande Liguria in vista delle elezioni del 20 e 21 settembre.

“Con questa campagna molto corta, che passa attraverso i social e il territorio, è un dramma. Bisogna correre tanto, incontrare la gente, pur nel rispetto delle distanze per il Coronavirus - ha spiegato Chiappori - Quelli che si autodefiniscono “big”, i Sansa e i Toti, sfuggono al confronto, credo che la gente non riesca a capire realmente chi la racconta giusta".

"Per questo noi continuiamo a battere il territorio: sappiamo perfettamente che cosa vogliamo. Nel nostro programma c’è il rilancio di una Liguria a statuto speciale, come in Trentino, come in Val d’Aosta, dove i soldi restano in regione e possono essere reinvestiti per il bene del territorio" ha proseguito il candidato della Grande Liguria.

Conclude Chiappori: “Saremo una ventata di aria nuova in tutta la Liguria, Sansa e Toti non sono due veri avversari, chissà che non si siano già messi d’accordo su tante cose. Una voce in più di esperienza come la mia in un consiglio regionale potrà servire per non ripetere gli errori fatti fino a adesso”.