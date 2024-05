Si avvicinano le elezioni 2024: le date degli adempimenti fino al giorno del voto

Con l'8 e 9 giugno sempre più vicini, è importante essere consapevoli delle scadenze cruciali per la presentazione delle liste elettorali. Gli uffici comunali saranno aperti il 10 e l'11 maggio per accogliere le candidature, con gli orari che vanno dalle 8:00 alle 20:00 il venerdì e dalle 8:00 alle 12:00 il sabato.

Il 11 maggio, 29 giorni prima delle elezioni, il Segretario comunale invierà alla Commissione elettorale circondariale gli atti relativi alle candidature e liste presentate. L'esame delle candidature per la carica di sindaco e delle liste dei candidati al consiglio comunale si concluderà il 12 maggio.

Tra il 15 e il 20 maggio, la commissione elettorale comunale nominerà gli scrutatori e formerà una graduatoria da cui attingere in caso di rinuncia o inadempimento. Il 20 maggio, termine ultimo per la domanda di ammissione al voto domiciliare, segnerà un'altra tappa importante.

Il 25 maggio sarà l'ultimo giorno per apportare variazioni alle liste elettorali per decessi o ripristini anagrafici, mentre il 26 maggio scadrà il termine per pubblicare online i curriculum vitae dei candidati.

Il 30 maggio sarà l'ultima occasione per proporre variazioni alla sede degli uffici elettorali, mentre il 1° giugno saranno inviate le liste degli elettori di ogni sezione alla Commissione elettorale circondariale.

Il 4 giugno verrà dedicato alla decisione di eventuali variazioni delle sedi degli uffici elettorali, mentre il 6 giugno sarà il momento di notificare le nomine a scrutatore in sostituzione di eventuali rinuncianti.

Infine, il 7 giugno, si consegneranno i materiali elettorali, mentre inizierà il silenzio elettorale. L'8 giugno, infine, sarà il giorno delle votazioni, momento culminante di questo processo democratico.